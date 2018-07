Palco desaba e 29 ficam feridos em Catanduva Vinte e nove pessoas ficaram feridas na noite de ontem, após o desabamento do palco do Teatro Municipal de Catanduva, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 22 horas, no fim de uma apresentação de dança. As vítimas - 28 dançarinos e o professor de teatro - caíram de uma altura de três metros. O grupo foi socorrido pelos bombeiros e por quatro equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado aos hospitais Padre Albino e São Domingos. Até as 12h45 deste domingo, pelo menos 19 vítimas já haviam sido liberadas.