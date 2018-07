Palestra ajuda professores a entender dados da Prova Brasil Uma série de seminários que já passou por oito capitais do País chega hoje a São Paulo para ajudar professores e gestores de escolas a usar os resultados da Prova Brasil para melhorar a prática em sala de aula. "O Brasil conta com uma informação preciosa sobre o sistema educacional, mas esse diagnóstico é muito mal entendido", afirma o professor Francisco Soares, especialista em avaliações. "Estamos fazendo essas apresentações para ajudar no planejamento da escola quando o resultado chegar."