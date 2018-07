Palestra de empresário pode ir para livro dos recordes

Bellino vai falar ao vivo para os mais de 450 polos da Unopar no País, com transmissão direta via satélite dos estúdios da Unopar EAD em Londrina (PR), a partir das 19h20 desta quarta-feira, para um público estimado, entre alunos e membros da comunidade, de cerca de 250 mil pessoas. "Estar em 450 campus universitários ao mesmo tempo e fazer uma palestra para mais de 250 mil pessoas, com direito a interatividade em tempo real, é um desafio que aceitei de pronto. E será mais um capítulo para a história de minha vida, de acreditar no impossível. Aliás, quero provocar os jovens aprendizes a acreditar em seus sonhos", diz Bellino.

Além da palestra, o empresário vai promover o lançamento de sua academia global de empreendedorismo, a School of Life Academy, que nasce com o desafio de encontrar o próximo Steve Jobs. Na presidência do conselho da School os Life está o fundador da lendária Ataria e o primeiro chefe de Steve Jobs, Nolan Bushnell. A palestra de Bellino será realizada das 19h20 às 20h50, nos polos da Unopar em todo o Brasil (http://polos.unoparead.com.br/).

Ricardo Bellino é uma celebridade no mundo empresarial. Aliando criatividade e ousadia ele capitaneou a vinda da agência de modelos americana Elite Models para o Brasil e a campanha das camisetas de combate ao câncer de mama. Bellino também criou a primeira modelo virtual do mundo, a Webbie Tookay, que se tornou estrela de uma campanha publicitária de uma empresa de celular. E, aos 38 anos, encarou o desafio de vender uma ideia ao bilionário americano Donald Trump em apenas três minutos. Essas experiências estão contadas nos seus livros Sopa de Pedra, 3 Minutos para o Sucesso, Midas e Sadim e Escola da Vida.