Palestra gratuita debate mídias sociais Amanhã, o Colégio Magister discutirá, em evento aberto e gratuito, a influência das mídias e das novas tecnologias na formação de crianças e jovens. A especialista Maria da Graça Setton, professora livre-docente em Sociologia da Educação pela Faculdade de Educação da USP, deve tratar de temas como cibercultura, ciberespaço, educação e as experiências educativas relacionadas a novas redes de comunicação virtual. A palestra começa às 20h, no próprio colégio, que fica Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 1301, no Jardim Marajoara. Para mais informações e inscrições: (11) 5545-2000