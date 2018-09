Palestras serão destaque

Outra novidade da Expoinel MS este ano será inclusão de palestras na programação. "Além de mostrar a qualidade dos animais em exposição, vamos levar informações da cadeia produtivida da carne e do melhoramento genético da raça nelore", diz o presidente da Nelore MS, Lineu Pasqualotto. Um dos destaques será o seminário "Da palheta à mesa: aprimorar a raça e analisar o ambiente de negócios", que será realizado no dia 13, a partir das 13h30. Serão abordados temas como melhoramento genético da raça nelore, inseminação a tempo fixo e bem-estar animal. CRESCIMENTO Para o presidente da Nelore MS, o crescimento da Expoinel MS é resultado natural do avanço e da importância da pecuária de elite no Estado. "Nosso nelore merece um evento deste porte, com estrutura forte e organizada", diz. O pecuarista Guilherme Bumlai, de Miranda (MS), concorda com Pasqualotto. "Acho que Mato Grosso do Sul nunca viu antes a qualidade genética que será apresentada este ano na Expoinel, tanto na pista quanto nos leilões", prevê o nelorista, que participará do evento com 15 nelores, competindo em todas as categorias. "Vai ser bem concorrido. Teremos muitos animais na pista e de todo o Brasil, mas isso é bom, porque o sucesso de um evento como este está ligado à participação dos criadores, tanto da região quanto de fora." Além da Expoinel MS, Bumlai também faz questão de participar de outras etapas do ranking nacional da ACNB. "É participando que conseguimos uma avaliação de nosso rebanho. É a oportunidade de fazer um comparativo com os demais criadores e saber se o que estamos fazendo é certo e o que temos de melhorar", acredita. INFORMAÇÕES: No site: www.nelorems.org