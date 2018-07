Palin aparece no 'Saturday Night Live'

A candidata a vice-presidente pelo partido Republicano dos Estados Unidos, Sarah Palin, apareceu no conhecido programa de TV Saturday Night Live, da rede de televisão NBC, transmitido ao vivo no sábado. O programa abriu com a comediante Tina Fey imitando Palin, fazendo um discurso em um palanque. O ator Alec Baldwin, outro convidado do programa, interrompe o discurso, e cochicha no ouvido de Fey, que exclama: "A verdadeira?". Palin entra em cena, trocando de lugar com Fey, e abre o programa com a frase que é marca registrada do Saturday Night Live, "Live from New York, it's Saturday Night!" ("Ao vivo de Nova York, esse é (o programa) Saturday Night!", em tradução livre). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.