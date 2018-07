Palmeiras abaixa ingresso para não ser abandonado

Assista às entrevistas do Palmeiras; e simule as rodadas finais

O confronto é decisivo para as pretensões da equipe. Vencer significa seguir com chances de título. Mais do que isso, o triunfo praticamente garante a vaga na Taça Libertadores - o Atlético também briga por classificação.

Depois de encarecer o preço dos ingressos, o Palmeiras viu o vazio ganhar parte das arquibancadas. Torcedores reclamaram e, em protesto, deixaram de ir ao estádio. Em seguida, veio a má fase do time, que despencou na tabela, junto com o público: no empate por 2 a 2 com o Sport, houve pouco mais de 17 mil pagantes.

Na tentativa de lotar o estádio, o clube baixou o valor da entrada: a arquibancada custará R$ 20,00. As vendas começam na quinta-feira e os jogadores esperam que a torcida compareça. O lateral-direito Figueroa promete que não faltará empenho ao time. "Temos de nos impor e jogarmos tranquilos", pediu.

A novidade deve ser a volta de Cleiton Xavier. Recuperado de lesão na coxa direita, ele fez um leve trabalho com bola ontem. Já Maurício Ramos sentiu dores na coxa esquerda e dificilmente vai a campo.