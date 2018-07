Palmeiras demite o caro Muricy e contrata o ''barato'' Antônio Carlos

Se havia algo de que Muricy Ramalho se orgulhava era o fato de ficar bastante tempo em um clube. Foi assim no Internacional e no São Paulo. Agora, já não pode dizer a mesma coisa. Menos de oito meses depois de ter sido demitido do Morumbi, o treinador foi dispensado ontem pelo Palmeiras, que correu para fechar com Antônio Carlos Zago, do São Caetano. O contrato será até dezembro.

A goleada sofrida para o São Caetano, anteontem, por 4 a 1, no Palestra Itália, foi fatal para Muricy. Sua derrocada, porém, vem há semanas. E começou no ano passado, com a perda do título brasileiro e também da vaga na Taça Libertadores.

Já em dezembro, Gilberto Cipullo, vice de futebol, pediu a saída de Muricy. Luiz Gonzaga Belluzzo, o presidente, segurou o treinador e lhe deu nova chance. Os resultados, porém, não surgiram, e a derrota de anteontem foi a gota d"água.

Logo após a saída de Muricy, os dirigentess ligaram para Antônio Carlos. Em janeiro, o clube já quis o ex-zagueiro de 40 anos na comissão técnica, como publicou o Estado. O novo treinador deve ser apresentado hoje e receberá menos da metade do valor de Muricy, cujo salário era de R$ 500 mil. Se tiver contrato renovado no ano que vem, receberá um aumento. A expectativa é que o técnico esteja no banco de reservas já no domingo, contra o São Paulo, no Palestra.

Muricy levará R$ 2,5 milhõeso Palmeiras pelo rompimento do contrato, que venceria em dezembro. "Fizemos um acordo financeiro, temos a obrigação de pagar a metade do salário até o fim", explicou Cipullo.

Muricy chegou ao Palmeiras no fim de julho. Em 34 jogos, obteve 13 vitórias, 11 empates e perdeu 10 vezes. No Estadual, não conseguiu dar padrão ao time. "As coisas não se encaixaram, o time não vinha bem", comentou Cipullo. "Ainda há tempo de se fazer mudanças."

Após a derrota para o São Caetano, Belluzzo afirmou que haveria alterações no clube. Ontem, reuniu-se com Cipullo e depois com outros diretores. Só depois passou o recado a Muricy, que deixou a Academia de Futebol às 16h30. "Agradeço o apoio da torcida que colaborou e sempre me apoiou. Deixo amigos no clube e desejo sorte ao Palmeiras", declarou o treinador por meio de nota. "Foi um lugar excelente para trabalhar, não tenho queixas, mas o futebol é assim mesmo."

Toninho Cecílio, gerente de futebol, pediu demissão e também está fora do clube, que pretende trazer dois profissionais para a função. O conselheiro Paulo Nobre é um deles.

Quem é:

Antônio Carlos Zago

Ex-zagueiro de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Roma e seleção brasileira.

Diretor técnico do Corinthians entre 2008 e 2009 e treinador do São Caetano desde junho. Como jogador, ganhou seis Campeonatos Paulistas, quatro Brasileiros e uma Libertadores.