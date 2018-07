Palmeiras é caso de benzedeira

Enquanto as melhores cabeças do futebol procuram lógica na cadeia de acontecimentos eu, modestamente, vou por outro lado. É uma vertente não explorada pela imprensa e que só podia ocorrer a um reles torcedor, a quem alguém teve a tresloucada ideia de transformar num colunista. Aproveitando dessa condição lanço minha hipótese: o sobrenatural!

Fossem outros os tempos, quando o futebol era delirante, cheio de aventuras e gente de imaginação, e o Parque Antártica já estaria completamente esburacado na busca pelo sapo enterrado (o que, de resto, poderia até melhorar a drenagem do campo). Sim, porque se não há explicação racional é porque ela deve estar no outro lado, na treva, no além. Penso, para tudo resumir, que o momento é de perder o pudor e apelar pra tudo.

Está mais do que na hora de chamar o pai de santo. E junto com ele bruxos, benzedeiras, exorcistas e demais especialistas no trato com o invisível. É preciso de uma vez por todas identificar, e, mais do que isso, extirpar, aquele que traz la mala suerte. Quem será? Alguém da diretoria? A diretoria inteira? Alguém da oposição? Algum funcionário obscuro, corintiano talvez, que por anos transita pelo Parque sem ser notado, causando estrago e desastres?

Enquanto não se acha o azarento, alguma coisa tem de ser feita. Entendo o embaraço que deve ser para um elegante e preparado membro da atual diretoria do Palmeiras participar de algum ritual noturno numa encruzilhada qualquer. Mas tudo pelo clube, senhores. Afinal, as explicações que mesmo os mais preparados dão para os fatos são pobres e pouco racionais: "Não deu liga", "Alguma coisa não deu certo", "Não funcionou".

Há sinais de que algo estranho acontece na Pompéia. Tempestades, por exemplo. É só o Palmeiras ameaçar entrar em campo e desaba o céu na região, com uma fúria de filme bíblico. Contusões também. Jovens e, aparentemente, saudáveis jogadores ficam meses e meses inativos. Alguém lembra por acaso de um jogador chamado Maurício Ramos?

Enfim, meus amigos, há sinais. De minha parte também tenho procurado identificar o Mal. E pouco a pouco fui chegando à conclusão de que o pé-frio que pisa miseravelmente o Parque vem da camisa azul. Da amarelada também, mas sobretudo da azul. Se há mesmo um outro lado, gostaria de ver a cara de Waldemar Fiúme, Villadoniga, Zequinha, Júlio Botelho, Servílio, Tupã, Djalma Dias, Jorge Mendonça, ao ver o time que defenderam tão brilhantemente entrar em campo com camisas que sequer reconhecem, e que por isso, tenho certeza, provocam as forças misteriosas do azar.

Se puder dar uma sugestão humilde, testem hoje, contra a São Paulo, a velha camisa verde. Não a verde escuro, não a verde limão, não a verde com adereços vermelhos, mas apenas a verde, com os calções e meias brancas como sempre foi. Quem sabe não chove, quem sabe o time ganha, quem sabe eu esteja certo? Caso contrário sempre restam os despachos em noites de lua apropriada.