Palmeiras é goleado e Muricy balança

MEDO DE DEMISSÃO? - "Não tenho medo de p... nenhuma", disse Muricy

Em menos de 20 minutos, as primeiras vaias. Após o intervalo, gritos de olé para o adversário e de "queremos jogador". No fim, berros de "vergonha, time sem vergonha". O já impaciente torcedor palmeirense deixou o Palestra Itália revoltado. O time foi humilhado pelo São Caetano na derrota por 4 a 1. E daqui a três dias recebe o São Paulo, num clássico que pode complicar Muricy Ramalho, que já tem seu trabalho contestado por gente da própria diretoria.

O sempre falastrão Marcos deixou o campo nervoso, sem dar nenhuma entrevista. Não tinha palavras para expressar o que havia acabado de acontecer. Em 45 minutos, o goleiro foi vazado três vezes. Depois, ainda sofreu outro gol, e foi embora calado. Não podia imaginar uma derrota tão vergonhosa.

O Palmeiras apostava numa sequência em casa para embalar e reconquistar a confiança da torcida. Além do clássico de domingo, tem na quinta-feira o confronto com o Flamengo, do Piauí, pela Copa do Brasil. O objetivo do elenco já não pode ser alcançado, e a atuação de ontem só serviu para irritar ainda mais o desconfiado torcedor.

"Não jogamos nada, temos de melhorar muito", disse Muricy Ramalho, garantindo não temer uma demissão. "Tenho contrato até o fim do ano, não tenho medo de p... nenhuma. Só tenho medo de morrer." Gilberto Cipullo, vice de futebol, não garantiu a permanência do técnico para a próxima rodada.

O Palmeiras teve o pior desempenho do ano. Os passes não saíram e a marcação falhou o tempo todo. O campo encharcado prejudicou bastante os dois times, mas o São Caetano soube como atuar. E na etapa inicial mostrou ao adversário como se joga futebol.

Eduardo, camisa 9 do time do ABC, deu toque por cima de Marcos quando recebeu lançamento para fazer 1 a 0, aos 27. Oito minutos depois, o mesmo jogador dominou a bola fora da área, ajeitou para a perna esquerda e novamente marcou. Nas molhadas arquibancadas, os palmeirenses devem ter se indagado por que Robert, o atacante da equipe, não fazia o mesmo. Dono do jogo, o São Caetano fazia o que desejava em campo. Aos 42, Marcelo Batatais também deixou sua marca.

Na saída para o vestiário, ao término do primeiro tempo, os jogadores de verde se apressaram para uma ducha rápida e para receber as instruções - e broncas - de Muricy. O treinador pôs Lenny e Deyvid Sacconi em campo, sem grande sucesso. Logo o São Caetano aprontou de novo. Aos 4, Luciano Mandí driblou três adversários antes de fazer Marcos buscar a bola dentro do gol.

Com um pouco mais de ofensividade, o Palmeiras fez Luiz trabalhar duas vezes: numa cabeçada de Danilo e um chute de Diego Souza. O gol de honra só saiu porque a bola sobrou para Diego no meio da área. O meia não desperdiçou, aos 19.

Muito por causa da chuva, mas também pelo descrédito com a equipe, menos de três mil pessoas foram ao Palestra Itália para assistir ao Palmeiras perder. Ao menos, as vaias não tiveram tanta intensidade... Mas foi o suficiente para os jogadores e treinador deixarem o estádio envergonhados.