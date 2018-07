Palmeiras espanta a zebra, goleia Flamengo-PI e avança

Na falta de opções no mercado, o Palmeiras pode ter achado no próprio elenco a solução para o ataque. Autor de dois gols no clássico com o São Paulo, Robert brilhou novamente ontem, no Palestra Itália. Fez outros dois e abriu a vitória por 4 a 0 sobre o Flamengo-PI, que assegurou o Alviverde na segunda fase da Copa do Brasil - o próximo adversário é o Paysandu.

Com menos de 7 mil pessoas no Palestra, o Palmeiras garantiu a vaga na etapa inicial, com três gols. Diante da fragilidade do rival, Robert soube aproveitar outra chance como camisa 9 da equipe. Sem concorrência na função, ele vai se firmando. "O que estava faltando nos últimos jogos, hoje (ontem) esta vindo de sobra", disse ele.

Ao lado de Marquinhos no ataque, teve boa movimentação e até se deu ao luxo de desperdiçar algumas chances cara a cara com o goleiro piauiense. Após o bom primeiro tempo, saiu logo aos 10 da etapa final, sob aplausos da torcida.

Marquinhos e Deyvid Saccony, que substituiu o poupado Cleiton Xavier, foram os responsáveis pela criação em uma noite apagada de Diego Souza. Jogando muito recuado, a estrela do time chegou pouco à frente e quase não apareceu.

Após a vitória por 1 a 0 em Teresina, o Palmeiras corria poucos riscos no Palestra. A tranquilidade ficou ainda maior logo aos 2 minutos, quando Deyvid Saccony invadiu a área e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, Robert marcou com categoria.

Solto em campo, o Palmeiras soube impor sua superioridade sobre a fraca equipe piauiense, que disputa a Série D do Brasileiro. Aos 27, o time do técnico Antônio Carlos se aproveitou de uma falha do goleiro rival para ampliar. Herivelton rebateu errado e, na sequência, deixou a bola sobrar para o zagueiro Léo, de cabeça, fazer o segundo.

Em ritmo de treino, o terceiro veio logo em seguida. Robert mostrou oportunismo para marcar novamente antes do intervalo, após bom passe de Deyvid Saccony.

Depois de garantir o resultado na etapa inicial, o time palmeirense diminuiu o ritmo após o intervalo e o jogo se tornou sonolento até o fim. Perdeu a chance de fazer uma goleada histórica. O técnico Antônio Carlos aproveitou para testar alguns jogadores que andavam encostados no elenco e pôs em campo o volante Souza e o meia William. Valeu apenas pelo belíssimo gol de Edinho, que fechou o placar aos 29, após cruzamento do estreante Ivo.

Em noite medíocre no Rio, o Vasco não passou de um empate sem gols em São Januário com o Souza, da Paraíba. O resultado classificou o time carioca, que não escapou das vaias da pequena torcida (menos de 600 pessoas) que foi ao estádio, ainda inconformada com a derrota para o Botafogo na final da Taça Guanabara.

Em São Luís, o Sampaio Corrêa venceu por 2 a 1 e eliminou o São Domingos-SE.

PALMEIRAS4

FLAMENGO-PI0

Gols: Robert aos 3, Léo aos 27 e Robert aos 35 minutos do primeiro tempo;

Edinho aos 29 do segundo.

Palmeiras: Marcos; Figueroa, Danilo, Léo (Souza) e Eduardo; Edinho, Pierre,

Diego Souza (Ivo) e Deyvid Sacconi; Marquinhos e Robert (William).

Técnico: Antônio Carlos Zago.

Flamengo-PI: Herivelton; Wildinho, Marcelão, Serginho e Tote; Erivan (Roni), Luciano (Zuza), Binha e Antônio Carlos; Alessandro e Leandro Porto.

Técnico: Maranhão.

Juiz: Renato Cardoso (MG).

Cartão amarelo: Serginho, Leandro Porto e Souza. Renda: R$ 139.760,00.

Público: 6.859 pagantes.

Local: Palestra Itália.