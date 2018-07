Palmeiras fecha rodada perfeita com vitória em BH

O torcedor que foi ontem ao Mineirão viu o Cruzeiro atacar e o Palmeiras defender. Assistiu, também, a um time que não soube se aproveitar das chances criadas e a uma equipe que suportou a pressão para segurar o triunfo e aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 2 a 1, o time de Palestra Itália chegou aos 47 pontos e abriu 3 do São Paulo e 4 do Inter, que tropeçaram no fim de semana.

Tem muito palmeirense que reclama que seu time há muito tempo não joga bem. Realmente o futebol apresentado não é dos melhores. Jogadas ensaiadas? Difícil de sair. Elenco entrosado? Às vezes não é o que se vê. Mas os resultados positivos têm aparecido e é isso o que o torcedor mais quer.

O Cruzeiro foi soberano em campo durante quase todo o jogo. No primeiro e, principalmente, no segundo tempo. Acertou bola na trave, chutou por cima, para o lado, abusou dos erros. O Palmeiras se fechou, jogou como equipe pequena. Ou como time inteligente, com cara de campeão. Soube aguentar o ímpeto adversário até o apito final de Evandro Roman.

Não faltou nervosismo no Mineirão. E também reclamação, principalmente pelo lado azul. Foram, pelo menos, quatro pênaltis pedidos pelo Cruzeiro, como o de de Jumar em Fabrício e o de Wendel em Kléber.

O reencontro de Kléber com seu ex-time era outro ponto aguardado na noite, cinco dias depois de o atacante ir a uma festa da Mancha Alviverde em São Paulo. A torcida cruzeirense não o poupou, direcionou vaias a ele e xingamentos quando o técnico Adilson Batista o substituiu. A garra em campo e a bola na trave que acertou (o goleiro Marcos defendeu antes) não aliviaram a bronca dos torcedores.

Thiago Ribeiro aproveitou-se de uma falha da zaga palmeirense para sair na cara de Marcos e fazer 1 a 0, aos 7 minutos. Aos 9, Diego Souza bateu falta, a bola ganhou efeito e enganou o goleiro Fábio: 1 a 1.

A segunda etapa reservou momentos de emoção. O Palmeiras chegou ao ataque apenas uma vez. Soube aproveitar. Cleiton Xavier acertou belo lançamento e colocou Vagner Love frente a frente com Fábio. Um drible e bola na rede, logo aos 4 minutos. Os outros 44 minutos, contando com os acréscimos, foram todos do Cruzeiro. Ainda mais depois de Armero ser expulso. Os donos da casa tiveram a posse de bola e o Palmeiras jogou mais recuado. "Já estava esperando o gol de empate", reconheceu Marcos, tamanha a superioridade cruzeirense. "Tivemos muito trabalho e a sorte esteve do nosso lado."

Na noite de sábado, o líder recebe o Atlético-PR no Palestra Itália para tentar ampliar ainda mais a vantagem sobre os concorrentes ao título. Depois da vitória de ontem, o estádio deve estar lotado e o time com mais entusiasmo e empolgação.