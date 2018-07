Palmeiras festeja mais uma rodada favorável

A vitória sobre o Atlético-PR por 2 a 1, na noite de sábado, levou o líder a 50 pontos, que ainda foi beneficiado com empates de São Paulo e Inter. Vantagem reconhecido pelos rivais. "A diferença não é tão grande, mas o Palmeiras está consistente, vencendo seus jogos", comentou Hernanes, volante tricolor.

Muricy vibrou com o resultado no Palestra. "As vitórias põem pressão nos adversários, isso é normal", constatou, sem falar em favoritismo. "No ano passado, um matemático dava 1% de chance para meu time (o São Paulo). No fim, fomos campeões."

Agora, de acordo com os cálculos do goleiro "matemático" Marcos, o Palmeiras precisa ganhar sete dos 12 jogos restantes para ser campeão. Com isso, chegaria a 71 pontos. A diretoria iniciou negociação para tentar manter Danilo em 2010. Os direitos do zagueiro de 25 anos, autor do segundo gol anteontem, pertencem ao Atlético-PR.