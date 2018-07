Palmeiras joga por rodada perfeita

O meia Cleiton Xavier avisou na segunda-feira: a rodada só será realmente perfeita se o Palmeiras vencer hoje. Beneficiado pelos tropeços de Internacional e São Paulo no fim de semana, o Alviverde pode abrir três pontos de vantagem na liderança caso consiga derrotar o Cruzeiro, às 21h50, no Mineirão.

O empate com o Santo André no domingo emparelhou São Paulo e Palmeiras, ambos com 44 pontos. Mas o Alviverde poderia ter perdido a ponta se um dos seus dois perseguidores tivesse vencido. Valeu a torcida: o Inter foi derrotado pelo Vitória no sábado. Agora, a ordem é deixar os adversários para trás. "Temos de mostrar por que estamos na liderança. Os outros times nos ajudaram na rodada", vibrou Vagner Love.

Pelo triunfo, o time de Muricy Ramalho vai ter de mostrar um futebol que há rodadas a torcida espera - e não vê. Foram quase 10 dias de treino, corrigindo os erros cometidos na partida contra o Vitória, na derrota por 3 a 2 em Salvador. Os próprios jogadores admitiram o mau desempenho no Barradão. "A gente errou demais, não é normal. Foi nossa pior partida", apontou Cleiton Xavier.

O exagerado tempo sem jogar foi criticado por Muricy. No período, ele realizou dois jogos-treino - contra o Pão de Açúcar e os juniores do clube, ambos com triunfo - e muitos trabalhos para acertar o posicionamento e, principalmente, as falhas nos toques de bola.

O treinador disse aos jogadores terem paciência e não se afobarem no Mineirão. "Ele pediu para a gente manter a posse de bola num campo grande. Temos de ter calma e tocar bem", disse Marcão.

Edmílson está confirmado na equipe, após sentir dores na coxa esquerda no treino de segunda-feira. A novidade é a permanência de Robert, que ganhou vaga de titular e conquistou a confiança de Muricy com os dois gols marcados contra o Vitória. Obina, recuperado de contusão, será reserva. "O Robert entrou bem. Quem fizer gol vai ficar", falou Vagner Love, pronto para seu 3º jogo com a camisa alviverde. "Tenho de me entrosar o mais rapidamente possível", admitiu.

Com 32 pontos, em 13º, o Cruzeiro tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Para isso, espera manter o embalo após vencer o Inter, fora de casa, há 10 dias. "O foco da equipe tem sido bem trabalhado, tanto que temos uma das melhores campanhas no 2º turno", disse o goleiro Fábio.