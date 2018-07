Palmeiras lelé da cuca

A saída de Muricy é o ponto culminante de uma receita para desandar que estava em experimentação desde o ano passado. Até novembro, o Palmeiras tinha tudo pra colocar a faixa de campeão. Liderava com folga, jogava futebol simples e eficiente, herdado da breve passagem de Jorginho Cantinflas. Bastaram um punhado de empates e derrotas, além de contusões de titulares, para virar fumaça o sonho de grandeza.

Os nervos, sobretudo de técnico e presidente, ficaram eriçados. Quando Muricy e Belluzzo deveriam concentrar-se nos problemas que surgiam em campo e nos bastidores, preferiram enxergar complô na imprensa e nos árbitros. Resultado: crise, decepção, a taça na Gávea e nada de Libertadores.

A versão 2010 do Palestra regrediu. A base foi mantida, e o baixo astral também. O time iniciou o ano sob pressão, desconfiança e sem investimentos de peso. Para piorar, a comparação desfavorável com rivais. São Paulo e Corinthians foram às compras e apresentam potencial de sucesso. O Santos apontou para jovens, repatriou Robinho e mostra futebol empolgante na largada, como ontem diante do Bragantino.

Escrevi várias vezes sobre o do Palmeiras, nas últimas semanas, e fico com a sensação de bater na mesma tecla. A estrutura da equipe que Muricy comandava até anteontem é frágil, não horrorosa. Não se nega o valor de Marcos, Danilo, Pierre, Diego Souza e Cleiton Xavier. Como não são cabeças-de-bagre Figueroa, Leo, Armero, Márcio Araújo, Edinho ? embora não façam o sonho de consumo do torcedor. É limitado Robert.

Esses rapazes não formam conjunto competitivo, pois muitos arrastam a descrença de 2009 e todos foram submetidos a desgaste excessivo neste começo de ano (o banco é pobre). A tendência de acumular vexames ficou evidente nos 4 a 1 para o São Caetano, em que a correria de antes deu lugar à inércia.

Muricy é vítima e cúmplice de uma situação esquizofrênica. Ele perdeu a mão quando se mostrou impotente para evitar que o título brasileiro de 2009 escorresse pelo ralo. À medida que a equipe descarrilava, ia junto. A agressividade no trato com repórteres era proporcionalmente inversa à passividade do Palmeiras diante de adversários mais fracos. A batata do técnico assou também ao conformar-se, pelo menos em público, com elenco reduzido para este ano. Acreditou na promessa dos dirigentes, o que em geral significa cair em conto-do-vigário.

A solução do Palmeiras é óbvia e simplista. Sai o técnico, que de fato nunca ficou muito à vontade no Parque nem obteve resultados expressivos, ficam os cartolas, donos do clube e com acertos políticos a honrar. A aposta agora recai sobre Antonio Carlos Zago, técnico iniciante que tem como melhor referência no currículo justamente a goleada sobre seu novo time. O Palmeiras investe no que Zago pode vir a fazer e não no que já mostrou. Certamente é mais barato. Um risco, mais para o clube do que para o treinador. Para aguardar, sem prevenção, sem prognósticos otimistas.

Nesse Palmeiras endoidado que Zago encontrará, o atalho para a reação talvez esteja na Copa do Brasil. No papel, o caminho até a final não é dos mais esburacados. O Flu do ano passado quase caiu no Brasileiro, mas disputou o título da Sul-Americana. Por via das dúvidas, não custa os palestrinos acenderem uma dúzia de velinhas para San Gennaro.