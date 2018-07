Palmeiras oficializa Ewerthon e quer mais

O São Paulo tem um elenco considerado ótimo pelo seu treinador e os dirigentes. O Palmeiras vive realidade oposta, ainda corre atrás de reforços. As duas equipes também estiveram em situações distintas ontem fora de campo. Os são-paulinos desistiram oficialmente de contar com Fernandão, que seria a 12ª contratação para a temporada, enquanto os palmeirenses finalmente anunciaram o atacante Ewerthon- e prometem mais.

A negociação com o Goiás pela liberação de Fernandão foi encerrada. O Goiás pediu quatro jogadores (Léo Lima, Carlinhos Paraíba, Renan e Fernandinho) e R$ 2 milhões para liberar o centroavante para o São Paulo. Os paulistas ainda teriam de pagar os salários dos atletas até o fim do ano. O clube tricolor achou absurda a pedida e fez uma contraproposta: cederia Roger, Renan, André Luís e Adrián González e se comprometeria a dar R$ 100 mil mensais até dezembro, totalizando R$ 1 milhão. Como os goianos não gostaram da oferta, o negócio não vai sair agora.

"O Fernandão tem contrato até o fim do ano com o Goiás e vai ficar lá", declarou o presidente são-paulino, Juvenal Juvêncio. "Daqui a 90 dias eu posso assinar com ele um pré-contrato para o ano que vem e o Goiás vai ficar a ver navios." O jogador então chegará apenas para a próxima temporada sem render nada ao clube goiano.

O Palmeiras pode apresentar nesta semana três novos atletas. Ewerthon foi oficializado ontem, assim como o meia Ivo, ex-Juventude. A contratação do atacante estava demorando para ser concretizada, porque havia sido vetada pelo antigo técnico Muricy Ramalho. Com Antônio Carlos, o jogador de 29 anos vai atuar.

Agora a diretoria palmeirense corre atrás de um sonho antigo: o atacante argentino Farías, atualmente no Porto. O Palmeiras compraria os direitos do jogador, que tem 15 jogos pelo clube português na temporada e cinco gols marcados. Ele ficou conhecido por um um gol de bicicleta contra o Corinthians na Copa Sul-Americana de 2006.