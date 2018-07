Palmeiras vai a Barueri em busca de reabilitação

O Palmeiras vai a campo hoje, às 21 horas, para o duelo com o Sertãozinho, que havia sido adiado anteontem por causa de fortes chuvas na Capital. O jogo, anteriormente marcado para o Palestra Itália, foi transferido para Barueri, por causa dos preparativos para o show da banda Guns N" Roses, dia 13, no estádio do Alviverde.

A mudança de horário e local não foi vantajosa para a equipe de Antônio Carlos Zago. Contra o lanterna, os atletas queriam se redimir em seu estádio das derrotas para o Rio Claro (1 a 0) e, principalmente, para o Santo André (3 a 1, no Palestra).

Além disso, a comissão técnica planejava uma preparação tranquila na ida para Itu, onde vai realizar uma semana de treinos, descanso e reavaliações. A programação foi mantida, mas o time será obrigado a viajar logo após a partida de hoje à noite, na Arena Barueri.

Para o diretor de futebol do Palmeiras, Genaro Marino, a alteração trouxe pelo menos uma consequência positiva, ao evitar um jogo em gramado encharcado. "Havíamos jogado duas vezes com chuva e fomos prejudicados, principalmente contra o Rio Claro", afirmou o dirigente.

Antônio Carlos não terá o meia Diego Souza, que cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Santo André. O substituto é Deyvid Sacconi. Ao seu lado, Cleiton Xavier treinou normalmente e deve atuar.

A equipe palmeirense ainda terá o retorno do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão. No ataque, Lenny e Robert formarão a dupla titular.

PALMEIRAS Marcos; Wendel, Léo, Danilo e Eduardo; Pierre, Márcio Araújo, Deyvid Sacconi e Cleiton Xavier (Ivo); Lenny e Robert.

Técnico: Antônio Carlos Zago.

SERTÃOZINHO Gilberto; Ricardo Lopes, Pablo, Erivelton e Rubens Cardoso; Éverton,

Rodriguinho, Magal e Alex Maranhão; Thiago Silvy e Mendes.

Técnico: Paulo Comelli.Juiz: Raphael Claus.

Local: Arena Barueri.Pay-per-view 21 horas