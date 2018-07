Palmeiras volta à carga por atacante argentino

O grande obstáculo é que as inscrições para o Paulista terminam amanhã às 19 horas. "Vamos ter de agir rápido, não temos muito tempo. Estamos negociando, mas admito que é difícil", disse.

Farías chegou a estar nas mãos da diretoria, mas Muricy Ramalho vetou a contratação. Com sua saída, os contatos a diretoria retomou os contatos com o empresário do atacante. No fim do ano passado o Corinthians demonstrou interesse em Farías. Neste ano, o Porto o incluiu na proposta que fez ao Cruzeiro para contratar Kléber. O clube mineiro aceitou, mas o negócio não saiu porque Kléber não acertou contrato.