Palmeirenses minimizam vídeo de Belluzzo

Questionar ou criticar o chefe? Nem pensar. Os jogadores do Palmeiras evitaram falar mal do vídeo do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, em que ele provoca o São Paulo. "Vamos matar os bambis", disse na festa da Mancha Verde, em outubro, o dirigente. "Não vi nem quero ver, para não dar justificativas a vocês", disse Cleiton Xavier ontem, rindo.

O meia segue o discurso do presidente e o exime de qualquer culpa. "Se ele falou, foi em tom de brincadeira." O lateral Wendel também não viu problema nas declarações, apesar de ele não ter assistido ao vídeo que está na internet. "No futebol tem muita brincadeira. O professor é uma pessoa culta, querida. Acho que ele não falou com maldade e desrespeito."

Toninho Cecílio, gerente de futebol, pede para que o grupo esqueça o vídeo. "Este não é o assunto do momento para o elenco e deve ficar à margem do nosso objetivo principal no momento", falou à Jovem Pan. "O assunto tem de ser o Atlético-MG (adversário de domingo)."

O presidente repetiu ontem que não faltou com respeito ao São Paulo. "Falei matar no sentido de ganhar", explicou à SporTV. Ele disse ter sido vítima da tecnologia - e da maldade de algum torcedor. "Isso da Mancha foi algo intolerável. Eu estava numa festa particular com minha família e amigos. Pegaram o celular e colocaram (o filme) na net. Não pode expor a vida privada da pessoa assim. Falar que eu estava incitando a violência é um absurdo."

Autocrítico, Belluzzo reconhece que não devia ter dito que agrediria Carlos Eugênio Simon se o encontrasse na rua. A agressão verbal ao árbitro que anulou um gol de Obina contra o Fluminense lhe rendeu 270 dias de punição. "Não sou um cartola tradicional", afirmou. "Sou mais parecido com o torcedor comum e acho que isso deixa as pessoas incomodadas."

NOVIDADE?

Wendel pode ser a surpresa contra o Atlético. Muricy Ramalho tem testado o jogador na lateral-esquerda, na vaga do suspenso Armero. "Quando eu jogava de volante já fazia a ultrapassagem por esse lado, não vou ter tantas dificuldades."

Antes de Figueroa se firmar como titular, Wendel atuava pela direita. Perdeu espaço e tem ficado na reserva. Agora, se espelha num jogador da seleção brasileira. "Vejo o Daniel Alves como exemplo", contou, sobre o lateral-direito que ganhou chances com Dunga pela esquerda. Cleiton Xavier, recuperado de lesão, vai jogar.