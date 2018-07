Palmeirenses motivados com estilo de Antônio Carlos

O atacante Robert, autor dos dois gols, admite que a preparação do novo treinador para o clássico fez toda a diferença. "Na concentração, ele chamou jogador por jogador para conversar, e nos passou confiança e motivação", contou. "Na hora de rezarmos antes de entrar em campo, parecia que sabíamos que iríamos vencer o jogo." Robert fez uma comparação de Antônio Carlos com o antecessor Muricy Ramalho. "O Antônio gosta de conversar e tem mais contato com os jogadores. O Muricy exige bastante, mas não é de bater tanto papo. Ele trabalha mais em cima do futebol."

O volante Pierre admite que a chegada de Antônio Carlos mexeu com os brios do grupo. "Agora todo mundo quer mostrar mais serviço. Começamos do zero de novo." Os jogadores não escondem que a frieza e a distância do antigo treinador ajudaram a desgastar o ambiente. "É uma questão de estilo de cada um. O Antônio Carlos, como parou de jogar há pouco tempo (em 2007), talvez consiga entender melhor a linguagem do boleiro", disse Cleiton Xavier.

MEIA CANHOTO

O Palmeiras apresentou ontem a sua nova contratação: o meia canhoto Ivo, de 23 anos, que atuava no Juventude. Ele chegou a atuar ao lado de Antônio Carlos, quando o então zagueiro defendia o time gaúcho.