Palocci desiste de reeleição para atuar na campanha de Dilma

Palocci, deputado por São Paulo, optou por se dedicar integralmente à campanha à Presidência da pré-candidata Dilma Rousseff (PT), da qual já é coordenador, segundo informação de um parlamentar do partido.

Nesta sexta-feira, Palocci acompanha Dilma em Nova York, onde a petista fez palestra e conversou com investidores norte-americanos.

Ministro da Fazenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre janeiro de 2003 e março de 2006, Palocci está no segundo mandato de deputado federal. Ele deixou o ministério sob escândalo que envolveu a quebra do sigilo bancário de um caseiro.

Francenildo dos Santos Costa relatou à imprensa que Palocci encontrava-se com lobbistas em uma casa de Brasília, suposto local de distribuição de dinheiro e festas privadas. Em agosto do ano passado, no entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou a denúncia sobre suposta participação de Palocci no episódio da quebra do sigilo bancário de Francenildo dos Santos Costa.

