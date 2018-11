Pamela Anderson participa de Big Brother australiano

A atriz americana Pamela Anderson está participando da edição australiana do programa Big Brother.A entrada surpresa da atriz de 41 anos foi feita nesta quarta-feira e os seis moradores da casa ficarão com ela nos próximos três dias. Minutos antes a atriz apareceu em uma janela de vidro e os participantes do programa pensaram que ela era uma imitadora. Um dos participantes do programa recebeu a atriz e mostrou a casa. Logo depois, todos participaram de um jantar.A atriz, estrela do antigo seriado SOS Malibu , preferiu não dormir na casa.Numa conversa com os apresentadores antes de entrar na casa, a atriz afirmou que as câmeras de seu próprio reality show, Pam: Girl on the Loose, estão acompanhando sua viagem à Austrália.Baixos índicesA atriz foi trazida pela rede australiana Channel Ten, numa tentativa de aumentar os índices de audiência do Big Brother, que registraram queda. A edição deste ano do programa já está no 73º dia.Em uma entrevista coletiva, a atriz foi questionada sobre o quanto teria recebido para aparecer no programa."Muito mais do que mereço. Não quero falar quanto, mas é muito", afirmou.Depois da participação de três dias no Big Brother, a atriz planeja visitar um restaurante da rede KFC na Austrália para protestar contra a forma como a companhia trata os frangos.A atriz admitiu que antes de assinar o contrato de sua participação, não sabia que a rede de fast-food era uma das grandes patrocinadoras da edição australiana do Big Brother."Cada programa tem um monte de patrocinadores e não é algo que você analisa quando recebe uma oferta de trabalho. Mas é interessante, é uma coincidência", disse.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.