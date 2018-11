Panamá confirma primeiro caso de gripe H1N1

A ministra da Saúde, Rosario Turner, disse que a pessoa infectada havia retornado há 14 dias dos EUA, onde ela pode ter sido infectada pelo vírus, mas está se recuperando em sua casa, aparentemente fora de perigo.

O México é o centro da epidemia de gripe H1N1, que combina cepas de porcos, aves e humanos e já se estendeu a 25 países infectando mais de 2.000 pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com duas mortes confirmadas, os EUA são o segundo país com mais casos depois do México, onde 45 pessoas morreram devido ao vírus.

(Reportagem de Sean Mattson)