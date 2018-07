Pancadas de chuva atingem área central e Norte do País

No litoral de Santa Catarina e do Paraná, no litoral e leste/nordeste de São Paulo, no Rio e no sul/sudeste de Minas, haverá pancadas de chuva a partir da tarde. Deve chover também no Estado gaúcho. Nas outras áreas do Sul, do Sudeste, de Goiás e da Bahia, no Mato Grosso do Sul e entre Sergipe e o Ceará, o céu estará parcialmente nublado. Nas outras áreas do Norte, Nordeste e de Mato Grosso haverá pancadas de chuva. As temperaturas estarão elevadas no Nordeste e no Sul.