Pancadas de chuva atingem boa parte do País

Uma frente fria vai atuar no sul do Rio Grande do Sul e favorecerá a instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuva fortes em boa parte do Estado gaúcho. A previsão é de variação de nuvens e pancadas de chuva no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Paraná, oeste, sul e nordeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, centro-sul de Mato Grosso, Triângulo Mineiro, oeste e sul de Minas Gerais, as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde.

Sol entre nuvens e pequena chance de pancadas de chuva nas demais áreas da região Nordeste e no centro-norte de Roraima. O sol predominará no Rio de Janeiro, demais áreas de Minas, Espírito Santo, centro e leste de São Paulo.