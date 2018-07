Pancadas de chuva atingem boa parte do País Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Deve chover no oeste e sul do Estado gaúcho - e há possibilidade de pancadas no fim da tarde nas demais áreas do Rio Grande do Sul. O dia também ficará nublado e com chuva no Espírito Santo e sul e sudoeste da Bahia.