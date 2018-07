Pancadas de chuva atingem boa parte do País Por conta de uma área de baixa pressão em altitude, grande parte do País terá hoje pancadas de chuva, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As chuvas, que poderão ser localmente fortes, atingem áreas do centro-norte do Amazonas, do Pará e no Amapá, assim como no Maranhão, Tocantins, oeste do Piauí, sul e oeste da Bahia, áreas do Sudeste, faixa norte de Minas Gerais e no Espírito Santo.