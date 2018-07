Pancadas de chuva atingem boa parte do País

Em algumas localidades poderá chover forte, com raios, rajadas de vento e não se descarta a ocorrência pontual de queda de granizo, entre o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás.

Chance de chuva isolada no litoral norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. No Rio, o dia ficará com sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde no sul, serra e em áreas da capital fluminense. Entre o litoral da Bahia e Pernambuco, o tempo ficará quente e abafado, com pequena chance de pancadas rápidas de chuva.

No Maranhão, oeste da Bahia e parte do Piauí, o dia também ficará abafado e com pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Nas demais áreas do país o dia será de sol e poucas nuvens. As temperaturas ficarão estáveis em todo o país.