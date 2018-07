Pancadas de chuva atingem grande parte do País

A ZCAS também vai favorecer as pancadas de chuva em boa parte da região Norte, em Mato Grosso e Goiás, na Bahia, no centro-norte e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. No sul de São Paulo, no centro-leste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, haverá condição para pancadas de chuva, que serão localmente fortes devido a um sistema de baixa pressão no Oceano Atlântico.

No leste de Santa Catarina e do Estado gaúcho, o vento ficará localmente forte, com rajadas acima de 80 quilômetros por hora. No centro-leste de São Paulo, no Rio, no sul de Minas e no norte do Maranhão e Piauí, o dia será de sol e haverá possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde de forma rápida e isolada.

No oeste da região Sul, no norte e oeste de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no norte do Ceará e entre o Rio Grande do Norte e leste de Alagoas, haverá sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão em elevação em São Paulo.