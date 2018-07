Pancadas de chuva atingem grande parte do País

O calor e a elevada umidade do ar vão provocar pancadas de chuva também no Mato Grosso do Sul, em grande parte de Goiás, em Mato Grosso, na região Norte, no Maranhão e no Paraná. Deve chover ainda em Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, sul e oeste da Bahia, sul do Espírito Santo e leste de Minas.

No litoral sul do Estado gaúcho, nas demais áreas do Espírito Santo e de Minas, no oeste e nordeste da Bahia, em Sergipe e Alagoas, o céu estará parcialmente nublado. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o céu estará com predomínio de sol. As temperaturas estarão em declínio nos Estados gaúcho e catarinense.