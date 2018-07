Pancadas de chuva atingem grande parte do País Áreas de instabilidade vão deixar o céu nublado hoje, com pancadas de chuva, em grande parte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As regiões mais atingidas serão o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, Acre, Amazonas e Rondônia. Em algumas localidades poderá chover forte. A umidade que vem do mar manterá a nebulosidade na faixa leste do nordeste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo.