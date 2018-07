Pancadas de chuva atingem grande parte do País Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva hoje em grande parte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul, sudoeste e leste do Paraná, haverá condições para temporais. O céu estará parcialmente nublado no sul e oeste do Estado gaúcho e no litoral do Rio de Janeiro.