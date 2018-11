Pancadas de chuva atingem grande parte do País

O sol predominará com poucas nuvens no norte da Região Nordeste, no norte do Pará e no oeste do Mato Grosso do Sul. O dia fica nublado e com pancadas de chuva que podem ser fortes e de forma isolada no centro-sul do Amazonas, em Rondônia, no Acre, Centro-Oeste, sul do Maranhão e do Piauí, Bahia e Minas.

As áreas de instabilidade causam pancadas de chuva e em algumas cidades há chance de chuva intensa podendo ocorrer, inclusive, queda de granizo em áreas da Região Sul do país. Nas demais áreas do país haverá sol entre algumas nuvens e pequena chance de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde.