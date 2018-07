Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País

O canal de umidade entre o oceano e a região Sudeste deixará o dia chuvoso no litoral norte paulista, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sudeste de Minas Gerais. Haverá muitas nuvens e condições para pancadas no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, região Centro-Oeste e Norte do País, com condições para chuva forte e acumulados de chuva em algumas localidades dessas áreas.

Na faixa norte e oeste de Santa Catarina, Paraná e demais áreas de São Paulo, inclusive a capital paulista, o céu estará encoberto e com chuvas isoladas no decorrer do dia. No centro do Espírito Santo, de Minas, Tocantins e em grande parte da região Nordeste, haverá variação de nebulosidade e condições para pancadas de chuva localizadas.

Na faixa norte do Maranhão e do Ceará, as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde. No Sergipe, centro-leste da Bahia, nordeste de Minas e norte do Espírito Santo, o sol aparece entre poucas nuvens. Sol entre poucas nuvens também em grande parte do Rio Grande do Sul, com exceção do noroeste do Estado, onde haverá bastante nebulosidade e chuvas fracas e isoladas.