Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País

Na faixa leste da região Nordeste, o dia terá variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas. Sol entre nuvens também no nordeste da Bahia, no centro-oeste de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, no leste do Ceará, no centro-sul de Mato Grosso do Sul e em grande parte da região Sul. Os ventos úmidos vindos do mar deixarão o dia com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas entre o sudeste de São Paulo, leste do Paraná e de Santa Catarina.