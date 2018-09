Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País

No sudeste do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas. No extremo oeste do Estado gaúcho, o dia terá sol com variação de nuvens. Nas demais áreas da Região Sul, esta quinta-feira vai ser de tempo nublado e com fortes pancadas de chuva. Na Região Centro-Oeste, também haverá sol com variação de nuvens e fortes pancadas de chuva isoladas.

No centro-leste, no centro-nordeste e no sul da Bahia, o sol aparece com variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Nordeste, o dia vai ser de sol com variação de nuvens e fortes pancadas de chuva isolada. No noroeste de Roraima, no Acre e na maior parte do Amazonas, o tempo ficará nublado e com fortes pancadas de chuva isoladas. No sudeste do Amazonas e nas demais áreas da Região Norte, o sol aparece com variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas.