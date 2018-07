Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País Pancadas de chuva atingem hoje grande parte do País, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Deve chover, em alguns locais com intensidade forte, no Paraná, centro e oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, norte do Maranhão e do Piauí.