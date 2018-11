Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País Pancadas de chuva atingem hoje grande parte do País, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Deve chover, por vezes forte, no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. O tempo ficará instável no leste entre a Bahia e Alagoas. Também haverá muitas nuvens e chuva isolada sobre a faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro.