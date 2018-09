Pancadas de chuva atingem hoje grande parte do País Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Vai chover no centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o dia será de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva. A temperatura máxima prevista na capital paulista é de 26ºC.