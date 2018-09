Pancadas de chuva atingem hoje grande parte do País

Um sistema frontal se aproxima hoje do sudoeste do Rio Grande do Sul e deixa o tempo nublado e com chuva a qualquer hora. No sul do Estado gaúcho, haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva no período da noite. No centro-leste do Estado, pode chover no período da tarde. No nordeste de Santa Catarina e litoral do Paraná, o dia terá muitas nuvens e chuva. Nas demais áreas da Região Sul, o dia será de céu nublado e com pancadas de chuva, que poderão ser intensas em algumas localidades.

Na Região Centro-Oeste, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Já na Região Nordeste, o sol aparece com variação de nebulosidade no litoral da Bahia. Em Sergipe, Alagoas, centro de Pernambuco e da Paraíba, o dia terá sol com nebulosidade variável e possibilidade e pancadas de chuva. Nas demais áreas dessa região haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva ao longo do dia. No norte de Roraima e do Amazonas, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva. Nas demais áreas da Região Norte, o dia terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva.