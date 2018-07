Pancadas de chuva atingem hoje o Rio Grande do Sul Pancadas de chuva atingem hoje boa parte do País, principalmente o Rio Grande do Sul, onde o tempo ficará fechado, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A massa de ar quente e instável que atua sobre o Estado, associada à aproximação de uma frente fria pelo Uruguai, voltará a causar chuva forte sobre grande parte do Estado gaúcho. Também há possibilidade de pancadas de chuva intensas no oeste de Santa Catarina e centro-oeste e norte do Paraná.