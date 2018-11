Pancadas de chuva atingem hoje o Rio Grande do Sul Áreas de instabilidade vão favorecer a formação de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todo o Rio Grande do Sul e na região Norte, no Maranhão, centro-norte do Piauí e em grande parte do Ceará, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Em Santa Catarina, as pancadas de chuva serão a partir da tarde.