Pancadas de chuva atingem hoje Região Norte do País Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva hoje na Região Norte do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Deve chover em alguns pontos do centro-norte do Amazonas e do Pará, em Roraima e no Amapá. O tempo também ficará instável no litoral do Nordeste, com aberturas de sol e chuva a qualquer momento. Pode chover no noroeste do Maranhão. Segundo o Cptec, no Rio Grande do Sul a nebulosidade aumentará e haverá uma pequena chance de chuva no Estado.