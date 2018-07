Na faixa norte da Região Nordeste haverá muitas nuvens e pancadas de chuva. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o dia será instável no leste da Região Nordeste, entre Alagoas e o Recôncavo Baiano.

O dia será de sol entre poucas nuvens no interior da Bahia, no norte de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e nas faixas centrais do Paraná e de Santa Catarina.