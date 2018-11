Pancadas de chuva atingem Nordeste e Norte do País

Deverá chover forte no Maranhão e Pará, área já bastante castigada pelas chuvas. Será mais um dia de chuva também no leste da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, devido aos ventos úmidos vindos do mar. Haverá chance de acumulados significativos nessa área, que está em atenção devido às chuvas dos últimos dias.

Em grande parte do País, no entanto, uma massa de ar seco vai deixar o dia com muito sol, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. A umidade relativa do ar poderá ficar baixa em algumas localidades do interior do Sudeste e Centro-Oeste. Uma frente avançará pelo oceano na altura do Rio Grande do Sul e deixará o dia com variação de nebulosidade na faixa leste do Estado gaúcho e de Santa Catarina.