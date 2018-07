Pancadas de chuva atingem Norte e Nordeste do País Bastante nebulosidade deve atingir hoje boa parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Nestas áreas estão previstas pancadas de chuva, principalmente na faixa norte das duas regiões, entre o Amazonas, o centro-norte e o nordeste do Pará, Amapá, o centro-sul de Roraima, o centro-norte do Maranhão, o norte do Piauí e pontos localizados do norte e do noroeste do Ceará, onde as chuvas poderão ser localmente fortes. A previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).