Pancadas de chuva atingem Norte e Nordeste do País

Áreas de instabilidade vão deixar o tempo nublado, com pancadas de chuva, também na maior parte da região Norte, no Maranhão, norte do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte e demais áreas do Nordeste. No litoral do Rio Grande do Sul e nas serras e no leste e litoral de Santa Catarina, o dia será de tempo instável.

No litoral do Paraná e do Rio de Janeiro, o dia será de chuvas e frio, com chance de ventos fortes, que poderão provocar agitação marítima. Chuvas isoladas e temperaturas baixas também no sul e nordeste de São Paulo, demais áreas do Rio e no sul de Minas Gerais. Haverá sol entre poucas nuvens nas demais áreas do Sul e grande parte do Centro-Oeste, de Minas e Espírito Santo. As temperaturas estarão em declínio no sul, litoral e leste da Bahia.