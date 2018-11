Pancadas de chuva atingem Norte, NE e Sul do País

Chuvas ocorrerão entre Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia, sendo que o tempo ficará instável no litoral baiano. Céu nublado e com pancadas de chuva em grande parte do centro-oeste da Região Sul e sul de Mato Grosso do Sul, sendo que no período da tarde as pancadas de chuva atingirão o leste da Região Sul e as áreas centrais e oeste de Mato Grosso do Sul.

Pancadas localizadas de chuva devem ocorrer no oeste de Mato Grosso por conta do calor e umidade. Em São Paulo, apesar de um aumento da quantidade de nuvens, as chances para alguma pancada de chuva no período da tarde na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba são remotas, mas existem. Há maiores chances de pancadas de chuva no sul e sudoeste do Estado paulista. No centro-sul do Tocantins, em grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de Mato Grosso deve predominar sol entre poucas nuvens.