Pancadas de chuva atingem parte do País neste domingo

A chuva pode ser de forte intensidade no centro-sul do Rio, a partir do meio da tarde. Na faixa leste de São Paulo, o dia é de sol entre nuvens com pancadas de chuva no fim do dia.

O tempo abre no Sul e também na maior parte do Nordeste. A permanência da frente fria mantém instabilidade no Centro-Oeste, estendendo-se até o oeste do Amazonas, Acre e Rondônia.

Capital paulista

Na cidade de São Paulo, o domingo começou com céu parcialmente nublado e temperaturas amenas, diminuindo o risco de tempestades. Até o meio da tarde, a nebulosidade aumenta e pode haver chuva leve e passageira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A partir de amanhã, a capital passa a estar sob influência de uma massa de ar seca, diminuindo a nebulosidade e propiciando dias claros, nos quais a temperatura se eleva durante o dia e diminui bastante durante as noites e nas madrugadas.