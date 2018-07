Pancadas de chuva atingem parte do RS e SC

Áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade do ar deixarão o dia nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia entre o Amazonas e Acre, em parte do Centro-Oeste, demais áreas da região Sul e Triângulo Mineiro. Em grande parte de São Paulo (inclusive a capital), centro-sul de Minas Gerais, sul e oeste do Rio de Janeiro, as pancadas de chuva ocorrem principalmente a partir da tarde. Em algumas cidades dessas áreas pode chover forte.

Existe uma pequena chance de pancadas rápidas e localizadas de chuva no centro-sul do Maranhão e do Piauí, sul do Ceará e no oeste de Pernambuco. Nas demais áreas da região Nordeste, no norte do Pará e em grande parte do Amapá, Espírito Santo, norte do Rio e centro-norte de Minas, a massa de ar quente e seco deixará o dia será com predomínio de sol, poucas nuvens e muito calor. As temperaturas estarão elevadas na maior parte do País.